С выходом мемуаров герцога Сассекского у королевской семьи не останется секретов

Интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри наделало много шума. Разговор получился настолько откровенным, что пересуды не утихают до сих пор. Но, похоже, что главный удар по безупречной репутации королевской семьи рыжеволосый бунтарь еще не нанес.

В скором времени принц Гарри опубликует свои мемуары, в которых отпрыск британских королевских кровей расставит все точки над "i". В частности, герцог Сассекский наконец затронет тему, которой так долго избегал.

По слухам, Гарри расскажет, кто же на самом деле является его отцом. Чуть ли не с самого рождения в Британии поговаривали о том, что забеременела принцесса Диана не от Чарльза, а от майора Джеймса Хьюитта, с которым королева людских сердец познакомилась во время уроков верховой езды. К слову, сам любовник эту информацию не раз опровергал, уверяя, что роман с леди Ди начался уже после рождения наследника британской короны.

Так что, кажется, впереди Букингемский дворец ждет немало потрясений.

"Поговаривают о том, что интервью Опре было лишь верхушкой айсберга",

– сообщают источники Radar Online, предвкушая, что Гарри выдаст все тайны, иначе лишится аванса в размере 15 млн долларов.

Ранее известный американский актер рассказал о трогательном желании принцессы Дианы.