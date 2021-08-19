Телеведущий поделился своим взглядом на животрепещущий вопрос

Знаменитый ведущий канала "Россия 1" Евгений Попов решил высказаться на тему пенсионной реформы. Стоит отметить, что с момента проведения серьезных изменений в социальной жизни людей прошло уже несколько лет, однако народ до сих пор активно обсуждает резкое увеличение возраста выхода на заслуженный отдых.



Некоторые россияне понимают экономическую обоснованность такого шага, а другие затаили большую обиду на государство из-за отнятых пенсионных лет. Евгений Попов считает, что власть имущие серьезно прокололись в этом вопросе.

При этом необходимость самого проведения пенсионной реформы телеведущий под сомнение не ставит. Попов убежден, что повышение возраста выхода на заслуженный отдых было не избежать. Однако время для этого выбрали неудачное.

Евгений считает, что если бы власти провели непопулярную реформу раньше, то негативную реакцию населения удалось бы избежать. Попов убежден, что повышать возрастной ценз нужно было гораздо раньше. Идеальным с этой точки зрения был период, когда начался заметный подъем российской экономики.

"Когда нефть была по 100, когда жирочек был у народа", – поделился своим мнением журналист на ютуб-канале Metametrica.

2018 год с этой точки зрения был неудачным выбором властей, заключил телеведущий.

К слову, недавно жена Попова журналистка Ольга Скабеева жестко ответила на выпады МОК против российского телевидения.