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После приобретения товара многие беспечно выбрасывают чеки в мусорное ведро. Через несколько дней же выясняется, что покупка оказалась неудачной, и вещь нужно вернуть обратно в магазин. Действующее российское законодательство предусматривает способы оформления возврата или обмена товара при отсутствии чека. Доказательство тому – статья 493 Гражданского кодекса, а также закон о защите прав потребителей, отметила юрист Светлана Петропольская.
Чтобы добиться возврата денежных средств, необходимо предоставить продавцу несколько доказательств. При оплате товара безналичным способом магазин должен увидеть подтверждение в виде уведомления об оплате. Как правило, банки предоставляют в электронном формате чеки с указанием товара, датой его приобретения и информацией о самом продавце
Во всех магазинах ведется соответствующий учет. В целом, достаточно продать запрос о поиске данных по покупке, чтобы доказать достоверность ее совершения, передает телеканал "360".
Однако никто не отменяет человеческий фактор: если персонал не желает помогать клиенту, то необходимо вызвать старшего сотрудника.
К товару нередко прилагается не только чек о его приобретении, но и гарантийный талон, техпаспорт самого оборудования, на которое вы хотите оформить возврат, а также инструкция с указанием правил эксплуатации. Эти документы также необходимы – возьмите их с собой для предъявления.
Если же и этого в совокупности оказалось недостаточным основанием для персонала, запросите записи с камер видеонаблюдения и приведите свидетелей. Попросите их оформить показания в письменном виде.
Стоит также помнить о том, что для гарантийного возврата у покупки должен быть первоначальный вид, а сам срок для оформления составляет две недели.
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