Нововведения затронут практически всех жителей нашей страны

С началом осени – 2021 в России вступают в силу новые законодательные нормы и правила. Часть из них обрадует граждан, часть – усложнит некоторым жизнь.

О штрафах ГИБДД

С 1 сентября водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД дистанционно через сайт Госуслуг.

Раньше для этого требовалось либо лично явиться в отделение ГИБДД, либо направить туда заказное письмо. Теперь достаточно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг, выбрать соответствующий раздел и описать ситуацию, приложив имеющиеся документальные подтверждения своей точки зрения.

О молоке

С 1 сентября россияне смогут точно знать, есть ли в "долгоиграющей" молочной продукции натуральное молоко животного происхождения. С этого дня производители, в том числе индивидуальные предприниматели, а также экспортеры, обязаны маркировать продукцию сроком годности более 40 дней, в составе которой есть натуральное молоко.

Речь как о самом молоке и сливках, так и кефире, сливочном масле, твороге, йогурте и т.д. Напомним, что правило об обязательной маркировке сыра и мороженого уже действует.

О школе

В новом учебном году 2021/22 родители получили право переводить детей на семейное обучение, ничем не обосновывая свое желание. Важно заранее уведомить школу о своем решении и определить период, когда ребенок будет посещать учебное заведение для промежуточной и итоговой аттестации.

Если выяснится, что ребенок не овладел школьной программой, его оставят на второй год, причем ему уже придется посещать уроки в школе. Отметим, что семейное обучение – это не домашнее, когда ребенок по медицинским показаниям вынужден учиться дома, и не дистанционное, решение о переводе на которое принимает учебное заведение.

О грузоперевозках

С 1 сентября заниматься международной перевозкой грузов на автомобилях смогут только предприниматели, внесенные в реестр Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Бумажные удостоверения и карточки допуска выдаваться больше не будут. Информация о том, кто допущен к грузоперевозкам, будет размещаться на сайте надзорного органа.

О трудовых книжках

С 1 сентября меняются правила ведения трудовых книжек. Сейчас в стране существуют трудовые книжки как традиционные бумажные, так и электронные.

С началом осени отменяется необходимость знакомить сотрудников под подпись с каждой записью, которую работодатель вносит в трудовую книжку.

О персональных данных

С 1 сентября организации, получающие у граждан согласие на использование их персональных данных, должны четко оговаривать срок действия согласия, цели возможного использования личной информации о клиенте, информационные ресурсы, которым могут быть переданы личные данные.

Напомним, что с 1 марта 2021 г. в РФ уже действует закон, по которому "молчание" клиента не может расцениваться как согласие на передачу его персональных данных третьим лицам.

О том, что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2021 года, – в подборке "Утра".