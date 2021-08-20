Как проверить арбуз на нитраты в домашних условиях

Как проверить арбуз на нитраты в домашних условиях
Фото: Malina Petr/CTK/www.globallookpress.com
На то, что плоды некачественные, укажут некоторые признаки

Август и сентябрь у многих ассоциируется с арбузами. Далеко не все продавцы предлагают покупателям качественный продукт. Расскажем, как проверить бахчевые культуры на наличие нитратов.

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые негативно влияют на здоровье людей. Данные вещества добавляют в качестве удобрений для повышения урожайности культуры. Чтобы понять, имеются ли они в тыквенных, вам не потребуются специальные устройства или тестеры.

Способы проверки арбузов на нитраты

1. Наполните ванну водой, после чего опустите в нее арбуз. Качественный плод должен всплыть на поверхность. Если он опустился на дно, это значит, что вам продали вредный продукт.

2. Отрежьте небольшой кусочек арбуза. Разомните его и опустите в воду на 15 минут. Арбуз, в котором не содержатся нитраты, окрасит жидкость в бледно-розовый цвет. Напичканный этими веществами плод окажется погруженным в ярко-розовую воду.

3. Обратите внимание на соответствие цвета и размера. Небольшие плоды чаще всего имеют ярко-красную мякоть, крупные – нежно-розовую.

4. Также стоит посмотреть на цвет прожилок. Они не должны быть слишком белыми или желтыми.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как выращивать арбузы и дыни в открытом грунте. Важно учитывать не только место посадки, но и направление роста корней и другие нюансы. Так, например, бахчевые не любят находиться в тени деревьев или кустарников. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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