Конструкция обошлась бюджету в 8 млн гривен - это без учета последствий аварии

Подготовка к 30-летию независимости Украины сопровождается курьезными, а порой и крайне опасными инцидентами. Из последнего – в Херсоне гигантский флагшток, установленный к празднику, рухнул на припаркованный рядом автомобиль.

По задумке, огромные флагштоки должны стоять во всех крупных украинских городах, гордо напоминая жителям о приближающемся Дне государственного флага и юбилее независимости Украины. Однако в Херсоне что-то пошло не так.

Конструкция высотой 50 метров утром в пятницу, 20 августа, покачнулась и рухнула прямо на Lexus. Как сообщает "Страна", обошлось без жертв. Однако дорогостоящий автомобиль восстановлению не подлежит.

Как уточняет издание "Униан", на херсонский флагшток было потрачено 8 млн гривен. Всего же на создание подобных конструкций в 17 регионах страны из бюджета ушло более 170 млн.

Глава местной администрации Сергей Козырь критику не принял: "А вы всегда делаете все идеально?" – возмутился он.

Ранее в Сети появились фото боевой техники, которую готовят к параду в Киеве при помощи скотча.