Европейская валюта растет по отношению к российскому рублю

Курс евро на открытии торгов Московской биржи составил 87 рублей. Это следует из данных, опубликованных на официальной странице российского холдинга.

Впервые со второго августа курс достиг подобной отметки.

К 13:20 европейская валюта поднялась до уровня в 86,99 рублей. Спустя некоторое время евро уже торговался по 87,04 рубля.

Доллар, как и евро, растет по отношению к российской валюте. По состоянию на 13:34 его курс составляет 74,47 рублей.

Ранее стало известно, что евро опустился до 86 рублей впервые с конца июня.