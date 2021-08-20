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Курс евро на открытии торгов Московской биржи составил 87 рублей. Это следует из данных, опубликованных на официальной странице российского холдинга.
Впервые со второго августа курс достиг подобной отметки.
К 13:20 европейская валюта поднялась до уровня в 86,99 рублей. Спустя некоторое время евро уже торговался по 87,04 рубля.
Доллар, как и евро, растет по отношению к российской валюте. По состоянию на 13:34 его курс составляет 74,47 рублей.
Ранее стало известно, что евро опустился до 86 рублей впервые с конца июня.
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