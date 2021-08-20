Статистика является неутешительной

В последнее время все чаще и чаще появляются новости о природных аномалиях. Потопы в Краснодарском крае, пожары в Якутии и прочие катаклизмы заставили многих людей задуматься о том, что природа "восстала" против человечества. Кандидат наук Андрей Киселев предупредил – дальше может стать только хуже.

Специалист обратил внимание на то, что климат постепенно меняется. При этом увеличивается количество стихийных бедствий.

"Статистика страховых агентств показывает, что число неблагоприятных событий в мире возросло примерно в три раза за последние 40-45 лет", – отметил Киселев.

По словам ученого, ситуация продолжает ухудшаться, передает "Царьград".

Представитель главной геофизической обсерватории имени Воейкова объяснил, что катаклизмы включают в себя два фактора – антропогенный и системный. Под первым подразумевается явление под названием "парниковый эффект", которое вызывает человеческая деятельность. Второй фактор – это изменения, происходящие сами собой внутри климатической системы.

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