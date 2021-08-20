Российский ученый предрек учащение катаклизмов

Российский ученый предрек учащение катаклизмов
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Статистика является неутешительной

В последнее время все чаще и чаще появляются новости о природных аномалиях. Потопы в Краснодарском крае, пожары в Якутии и прочие катаклизмы заставили многих людей задуматься о том, что природа "восстала" против человечества. Кандидат наук Андрей Киселев предупредил – дальше может стать только хуже.

Специалист обратил внимание на то, что климат постепенно меняется. При этом увеличивается количество стихийных бедствий.

"Статистика страховых агентств показывает, что число неблагоприятных событий в мире возросло примерно в три раза за последние 40-45 лет", – отметил Киселев.

По словам ученого, ситуация продолжает ухудшаться, передает "Царьград".

Представитель главной геофизической обсерватории имени Воейкова объяснил, что катаклизмы включают в себя два фактора – антропогенный и системный. Под первым подразумевается явление под названием "парниковый эффект", которое вызывает человеческая деятельность. Второй фактор – это изменения, происходящие сами собой внутри климатической системы.

Ранее "Утро.ру" поделилось предсказаниями Ванги на 2021 год. Болгарская ясновидящая предрекла человечеству страшные явления. Среди них – масса стихийных бедствий, демографический кризис, военный конфликт из-за увеличения числа мигрантов, а также потеря Америкой статуса великой державы. 

Футуролог Карим Джебари назвал вероятные сценарии гибели человечества. Эксперт поделился мнением, что климатические проблемы не станут причиной конца света. 

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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