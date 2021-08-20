Чтобы сделать свои выводы, иностранным чиновникам и журналистам потребовалось всего несколько часов

Инцидент с Алексеем Навальным, которому стало плохо на борту самолета, произошел ровно год назад – 20 августа 2020 года. Западные чиновники и журналисты быстро сделали собственные выводы, заявив об отравлении россиянина. Однако до сих пор не могут ответить на официальные запросы Госдумы и других органов РФ о том, на каком основании строится их гипотеза. Об этом заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По его оценке, популярная на Западе версия "отравления" день ото дня становится все более сомнительной, при этом появляется все больше признаков того, что против России была спланирована и проведена провокация. Во-первых, власти Германии за год не предоставили РФ, несмотря на многочисленные запросы Генпрокуратуры, ни анализы пациента, ни формулу вещества, которым, как заявляется, он был отравлен.

Во-вторых, нет ответа и от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). А ведь эта организация "уже 20 августа (!), когда Навальный еще был только доставлен с самолета в больницу, и врачи еще не поставили диагноз, направила в Германию (?!) своих специалистов расследовать отравление российского гражданина боевым отравляющим веществом (?!)", – написал Пискарев в телеграм-канале (авторская пунктуация сохранена).

Есть и другие "нестыковки", которые все больше убеждают в том, что дело Навального было сфабриковано. К примеру, представители британской "Amnesty International" уже спустя несколько часов после госпитализации Навального в Омске заявили, что он был отравлен.

И при этом никто не может показать материалы, доказывающие факт отравления гражданина РФ на ее территории. На все запросы или тишина в ответ, или указание на техническую ошибку.

"Тишина очень красноречивая. Ведь появляется все больше свидетельств, что там, на Западе, каким-то образом знали о предстоящем "отравлении" заранее",

- делает вывод Василий Пискарев, напоминая и коллегам в немецком бундестаге, и руководителям ОЗХО, что Россия по-прежнему ждет ответов по существу на свои запросы.