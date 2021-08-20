Семь круглогодичных ярмарок еще откроется в Москве в 2021 – Собянин

За последние 10 лет ярмарочная торговля в столице пережила существенную трансформацию

В период с 2011 года в Москве не просто возродились торговые ярмарки, они вышли на новый уровень. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил москвичам, как еще 10 лет назад на улицах царила стихийная торговля: ветхие палатки и беспорядочные лотки, на которых вместе с продуктами лежало и белье, и бытовые товары.

"Мы ограничили продажу промтоваров и дали места реальным сельхозпроизводителям. Начали принимать заявки на ярмарки выходного дня через портал госуслуг. Процедура выделения мест стала четкой и прозрачной",

– написал мэр на странице соцсети "ВКонтакте".

А с 2016 г. открылась новая веха в истории ярмарочной торговли в столице. В городе начали строить павильоны, рассчитанные на круглогодичную работу. Помещения получили оригинальный дизайн и весь спектр удобств для продавцов и посетителей: вентиляцию, условия для хранения продуктов, нужную температуру.

Места фермерам предоставляются бесплатно, а жители получают свежие и качественные продукты в шаговой доступности от дома.

Сегодня в городе под единым брендом "Московские ярмарки" работают уже 50 постоянных павильонов. Учитывая их востребованность, к концу года в Москве откроют еще семь таких круглогодичных ярмарок, заверил мэр.

Ранее москвичам было предложено придумать имя для столичных ярмарок.