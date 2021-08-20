Лидеру Незалежной посоветовали заняться своими прямыми обязанностями

Владимир Зеленский – активный пользователь социальных сетей. В этот раз украинский президент решил принять участие в новом челлендже, суть которого заключается в том, чтобы надеть вышиванку и 30 раз выполнить свое любимое физическое упражнение.

Президент решил не оставаться в стороне. Накинув традиционную рубашку, Зеленский пошел на брусья и отжался ровно 30 раз. Начал лидер Незалежной бодро, правда, к концу упражнение начало даваться экс-комику с трудом.

Так или иначе, отжаться нужное количество раз украинский президент все-таки смог, а после передал эстафету главе Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке.

Правда, украинцы не очень-то оценили рвение национального лидера продемонстрировать свою прекрасную физическую подготовку. Разгневанные граждане Незалежной мягко намекнули президенту, что лучше бы он занялся внутриполитическими проблемами, а не снимал подобные видео.

"Tы не был президентом ни одного дня, просто продолжаешь играть роль", "Господин Президент, не отвлекайтесь, идите работать над снижением тарифов. А то можно подумать, что вам заняться нечем", "Только что вам продемонстрировали, как надо бороться с коррупцией... А нет, это просто очередное видео от человека, который не понимает, что вокруг него происходит", "Когда будет челлендж "сделай полезное для Украины?", "Когда будет челендж по снижению цен на коммуналку, продукты, топливо, авто-газ и т.д.?"

– не унимаются украинцы в комментариях к посту в "Фейсбук".

Ранее Зеленского подняли на смех за скандальное заявление о Крыме.