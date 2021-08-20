Решение о вакцинации ученики и педагоги должны принимать самостоятельно

Резкое ухудшение эпидемиологической обстановки, с которым столкнулся весь мир и наша страна, серьезно повлияло на жизнь простых обывателей. Долгие месяцы дети были вынуждены учиться в дистанционном формате. Как подчеркивают единороссы, новый учебный год начнется с традиционного очного формата обучения.



При этом в пресс-центре политической силы особо отметили, что образовательный процесс будет организован с соблюдением всех необходимых требований санитарного характера.

Как отметила член партии "Единая Россия", омбудсмен Анна Кузнецова, переводить детей на онлайн-форму обучения в этом году не предполагается. Об этом высокопоставленная госслужащая сообщила после общения с руководителем Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

Кузнецова отметила, что сложная эпидемиологическая обстановка может быть улучшена только за счет масштабной вакцинации населения. Вместе с тем принуждать школьников и учителей к прививкам недопустимо. Также и речи не может быть о какой-либо дискриминации по отношению к непривитым детям или педагогам.

В свою очередь, министр Кравцов добавил, что с каждым российским субъектом была проведена тщательная работа. Все образовательные заведения готовы к началу нового учебного года.

Напомним, ранее единороссы отстояли право студентов на самостоятельное принятие решения по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции.