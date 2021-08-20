Наследница белорусского президента стала студенткой одного из старейших факультетов

Внучка Александра Лукашенко будет учиться в одном из самых престижных российских вузов. Если верить спискам зачисленных студентов, то Анастасия будет учиться на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.

Примечательно, что наследница белорусского президента числится как иностранка, поэтому и вступительные экзамены по русскому языку для Лукашенко проводились в особом порядке. Девушка смогла набрать 90 баллов.

Этот результат стал одним из лучших, но все-таки не максимальным. Больше всех набрал другой абитуриент, который в итоге получил 99 баллов. В Сети, к слову, уже появились язвительные комментарии на этот счет.

Так, политолог Дмитрий Болкунец отметил, что, похоже, дочь Дмитрия Лукашенко была "не в состоянии" сдать русский язык в МГУ на общих основаниях.

"Ее определили сдавать "русский для иностранцев" в группу с китайцами и гражданами нескольких других стран",

– пояснил Болкунец в своем телеграм-канале, предположив, что только благодаря этому Анастасия смогла получить столь высокий балл.

К слову, до этого внучка Лукашенко пробовала свои силы в олимпиаде "Ломоносов", которая позволяет получить определенные льготы при поступлении. Но в этом случае ее результаты не были столь блестящими. Работу Анастасии по обществознанию оценили в 47 баллов, а за английский и того меньше – 19, пишет "Собеседник".

Ранее в Сети появились фотографии со свадьбы старшей внучки Лукашенко.