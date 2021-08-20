Злоумышленники притворяются полицейскими

Мошенники придумали новый способ нажиться на россиянах с помощью телефонного звонка. Об этом рассказали в подмосковном ГУРБ.

Новый способ злоумышленников состоит из двух этапов. Сначала они звонят, представляясь сотрудниками банка, явно себя выдавая. Человек, понимая, что с ним разговаривают мошенники, получает следующий звонок сутки спустя. Злоумышленники уже выдают себя за правоохранителей или работников ЦБ РФ.

Они заявляют, что человека хотели обокрасть и просят озвучить данные для доступа счету. Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", многие россияне верят мошенникам.