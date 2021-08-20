Мошенники придумали новый способ обмануть россиян

Злоумышленники притворяются полицейскими

Мошенники придумали новый способ нажиться на россиянах с помощью телефонного звонка. Об этом рассказали в подмосковном ГУРБ. 

Новый способ злоумышленников состоит из двух этапов. Сначала они звонят, представляясь сотрудниками банка, явно себя выдавая. Человек, понимая, что с ним разговаривают мошенники, получает следующий звонок сутки спустя. Злоумышленники уже выдают себя за правоохранителей или работников ЦБ РФ. 

Они заявляют, что человека хотели обокрасть и просят озвучить данные для доступа счету. Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", многие россияне верят мошенникам. 

Источник: ГУБР Подмосковья
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы

Раньше это было невозможно из-за санкций США

Путин провожает Меркель на пенсию с почетом, но без обещаний

В роли канцлера она в последний раз посетила Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей