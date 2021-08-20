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Мошенники придумали новый способ нажиться на россиянах с помощью телефонного звонка. Об этом рассказали в подмосковном ГУРБ.
Новый способ злоумышленников состоит из двух этапов. Сначала они звонят, представляясь сотрудниками банка, явно себя выдавая. Человек, понимая, что с ним разговаривают мошенники, получает следующий звонок сутки спустя. Злоумышленники уже выдают себя за правоохранителей или работников ЦБ РФ.
Они заявляют, что человека хотели обокрасть и просят озвучить данные для доступа счету. Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", многие россияне верят мошенникам.
Раньше это было невозможно из-за санкций США