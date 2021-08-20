Не торопитесь приступать к сбору клубней

Близится осень, а это значит, что садоводы начинают выкапывать картофель. Но даже у опытных огородников могут возникнуть определенные трудности. Тем более, что далеко не все знают, как и когда нужно заниматься сбором корнеплодов.

Многие сталкивались с тем, что картофель плохо хранится. И этому есть объяснение. Как правило, сроки заметно сокращаются из-за неправильно выбранного времени для выкапывания. Ранние сорта нужно собирать в конце июля, а с поздними лучше повременить. Их черед наступает ближе к середине сентября.

Понять, что настала пора собирать урожай, можно по нескольким признакам, пишет "МИР24".

Как понять, что пора выкапывать картофель?

Во-первых, о том, что настало время уборки урожая, говорят пожелтевшие листья. Выкапывать картофель также можно и нужно, когда он отцвел. Еще один сигнал – пожелтевшие прожилки.

Если ботва начала сохнуть, то готовьтесь к уборке картошки через пару-тройку недель. Но не забудьте удостовериться, что с урожаем все в порядке. Для этого нужно выкопать один-два куста и посмотреть на кожуру. В случае, если она окажется плотной, тогда можно убирать и другие.

Правила уборки и Хранения

Перед сбором урожая обязательно продезинфицируйте садовые инструменты, чтобы не занести заразу.

Выкапывайте картошку в солнечные и сухие дни, потому что это позволит продлить срок хранения. Но даже в этом случае плоды необходимо предварительно просушить.

Не забывайте убирать с клубней большие куски грязи.

Не храните здоровый картофель рядом с поврежденными клубнями, иначе можно остаться без урожая.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как ухаживать за картофелем в августе.