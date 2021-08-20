Поездка на такси из Шереметьево до отеля обошлась иностранке в 33 тысячи рублей

Обманутая туристка уже обратилась в полицию

Немке, которая прилетела в Москву, пришлось заплатить 33 тысячи рублей, чтобы доехать от Шереметьево до гостиницы, расположенной на Ленинском проспекте. 

61-летняя женщина решила не пользоваться специальным приложением, а просто поймала машину, которая стояла недалеко от здания аэропорта. Сумму поездки хитрый таксист озвучивать гражданке Германии не стал. 

Когда женщина добралась до пункта назначения, она просто протянула водителю банковскую карту. О списании баснословной суммы туристка узнала только после того, как получила скан чека. 

Обманутая пассажирка уже обратилась в правоохранительные органы, проводится проверка, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: LIFE ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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