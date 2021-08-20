Обманутая туристка уже обратилась в полицию

Немке, которая прилетела в Москву, пришлось заплатить 33 тысячи рублей, чтобы доехать от Шереметьево до гостиницы, расположенной на Ленинском проспекте.

61-летняя женщина решила не пользоваться специальным приложением, а просто поймала машину, которая стояла недалеко от здания аэропорта. Сумму поездки хитрый таксист озвучивать гражданке Германии не стал.

Когда женщина добралась до пункта назначения, она просто протянула водителю банковскую карту. О списании баснословной суммы туристка узнала только после того, как получила скан чека.

Обманутая пассажирка уже обратилась в правоохранительные органы, проводится проверка, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".