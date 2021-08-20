Будущий урожай будет во многом зависеть от работ, проделанных осенью

После того, как сезон огородных работ окончен, у садоводов начинается другая пора, которая порой требует даже больше сил. После сбора урожая крайне важно подготовить грядки к осени и следующему лету. Если плодородность почвы не восстановить, то о здоровых и вкусных овощах и фруктах можно забыть. Улучшить качество земли помогут сидераты.

Сидерат для плодородия

Опытные дачники рекомендуют сажать гречиху, потому что это растение поможет "поднять" питательные вещества и микроэлементы на поверхность, тем самым обеспечивая питание тем культурам, которые будут впоследствии расти на грядке.

Высаживать гречиху нужно в конце лета, чтобы до наступления первых заморозков теплолюбивое растение успело набрать зеленую массу.

Еще один плюс – гречиху не любят вредители, поэтому шанс, что в почве неожиданно окажутся любители полакомиться урожаем, минимален.

Сидерат для улучшения качества почвы

Фацелия же хороша тем, что после нее можно засеивать грядки любыми растениями. Это позволяет избежать проблем при севообороте.

Эта культура также поможет отпугнуть вредоносных насекомых, а заодно и улучшит структуру почвы. Это происходит из-за весьма разветвленной корневой системе. Благодаря фацелии сорняков на грядках станет в разы меньше.

Как ухаживать за сидератами

И гречиху, и фацелию необходимо регулярно поливать. Особенно после посадки. Это позволит растениям быстрее нарастить зеленую массу, при этом влага сохранится в верхнем слое почвы, предотвратив ее иссушение.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно сеять сидераты.