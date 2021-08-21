В Роспотребнадзоре высказались о случаях холеры в России

В Роспотребнадзоре высказались о случаях холеры в России
Фото: pixabay.com
Эксперты оценили ситуацию

Специалисты Роспотребнадзора не исключают, что даже единичные случаи могут спровоцировать эпидемическую вспышку. На сегодняшний день в России отмечаются лишь редкие завозные случаи. Беспокоиться не о чем, заверяют эксперты. Ведомство принимает меры и оперативно отслеживает информацию.

При этом специалисты напомнили, что важно не забывать: холера – это опасное заболевание. Инфекция может попасть в организм с сырыми морепродуктами. Также опасность представляют овощи и фрукты, которые могли быть заражены на этапе хранения или приготовления.

Подхватить опасную инфекцию рискуют как дети, так и взрослые, предупреждают эксперты.

Лечат холеру, восстанавливая водно-солевой баланс организма – у заболевших начинаются диарея и рвота.

Чтобы обезопасить себя от инфекции, необходимо мыть руки, тщательно обрабатывать фрукты и овощи, не пить сырую воду. Особенно внимательными к своему здоровью нужно быть во время путешествий.

Ранее после разгула стихии в Крыму россияне начали опасаться вспышки холеры и других опасных болезней. Запаниковал и актер Сергей Жигунов, отдыхавший на полуострове. Он решил срочно покинуть курорт.  Как выяснилось позже, опасения были напрасны.

Источник: Роспотребнадзор ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы

Раньше это было невозможно из-за санкций США

Путин попросил Меркель повлиять на Киев: итоги переговоров в Москве

Встреча двух лидеров длилась на час дольше запланированного

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей