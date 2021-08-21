Эксперты оценили ситуацию

Специалисты Роспотребнадзора не исключают, что даже единичные случаи могут спровоцировать эпидемическую вспышку. На сегодняшний день в России отмечаются лишь редкие завозные случаи. Беспокоиться не о чем, заверяют эксперты. Ведомство принимает меры и оперативно отслеживает информацию.



При этом специалисты напомнили, что важно не забывать: холера – это опасное заболевание. Инфекция может попасть в организм с сырыми морепродуктами. Также опасность представляют овощи и фрукты, которые могли быть заражены на этапе хранения или приготовления.

Подхватить опасную инфекцию рискуют как дети, так и взрослые, предупреждают эксперты.

Лечат холеру, восстанавливая водно-солевой баланс организма – у заболевших начинаются диарея и рвота.

Чтобы обезопасить себя от инфекции, необходимо мыть руки, тщательно обрабатывать фрукты и овощи, не пить сырую воду. Особенно внимательными к своему здоровью нужно быть во время путешествий.

Ранее после разгула стихии в Крыму россияне начали опасаться вспышки холеры и других опасных болезней. Запаниковал и актер Сергей Жигунов, отдыхавший на полуострове. Он решил срочно покинуть курорт. Как выяснилось позже, опасения были напрасны.