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Специалисты Роспотребнадзора не исключают, что даже
единичные случаи могут спровоцировать эпидемическую вспышку. На сегодняшний
день в России отмечаются лишь редкие завозные случаи. Беспокоиться не о чем,
заверяют эксперты. Ведомство принимает меры и оперативно отслеживает
информацию.
При этом специалисты напомнили, что важно не забывать: холера – это опасное заболевание. Инфекция может попасть в организм с сырыми морепродуктами. Также опасность представляют овощи и фрукты, которые могли быть заражены на этапе хранения или приготовления.
Подхватить опасную инфекцию рискуют как дети, так и взрослые, предупреждают эксперты.
Лечат холеру, восстанавливая водно-солевой баланс организма – у заболевших начинаются диарея и рвота.
Чтобы обезопасить себя от инфекции, необходимо мыть руки, тщательно обрабатывать фрукты и овощи, не пить сырую воду. Особенно внимательными к своему здоровью нужно быть во время путешествий.
Ранее после разгула стихии в Крыму россияне начали опасаться вспышки холеры и других опасных болезней. Запаниковал и актер Сергей Жигунов, отдыхавший на полуострове. Он решил срочно покинуть курорт. Как выяснилось позже, опасения были напрасны.
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