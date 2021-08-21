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Жители района Сокол были изрядно удивлены, когда под окнами обнаружили сборку истребителя. Москвичи сняли видео и выложили в соцсети. Любопытные кадры появились в Фейсбук.
"Площадь ДК МАИ, собирают самолет",
– гласит подпись к кадрам.
Комментаторы наперебой принялись делиться версиями, что происходит. Один из пользователей предположил, что это приурочено к 1 сентября, другой написал о дипломной работе.
Зачем на самом деле собирали истребитель, выяснить пока не удалось.
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