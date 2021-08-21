Сборка истребителя под окнами домов в Москве попала на видео

Кадры появились в Сети

Жители района Сокол были изрядно удивлены, когда под окнами обнаружили сборку истребителя. Москвичи сняли видео и выложили в соцсети. Любопытные кадры появились в Фейсбук.

"Площадь ДК МАИ, собирают самолет",

– гласит подпись к кадрам.

Комментаторы наперебой принялись делиться версиями, что происходит. Один из пользователей предположил, что это приурочено к 1 сентября, другой написал о дипломной работе.

Зачем на самом деле собирали истребитель, выяснить пока не удалось.



Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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