Кадры появились в Сети

Жители района Сокол были изрядно удивлены, когда под окнами обнаружили сборку истребителя. Москвичи сняли видео и выложили в соцсети. Любопытные кадры появились в Фейсбук.

"Площадь ДК МАИ, собирают самолет",

– гласит подпись к кадрам.



Комментаторы наперебой принялись делиться версиями, что происходит. Один из пользователей предположил, что это приурочено к 1 сентября, другой написал о дипломной работе.

Зачем на самом деле собирали истребитель, выяснить пока не удалось.







