Погиб инструктор туристической группы

На перевале Дятлова произошла трагедия, сообщают СМИ. В Свердловской области на печально известном месте умер инструктор тургруппы. У мужчины остановилось сердце. О случившемся сообщили туристы – они подали сигнал бедствия сGPS-трекера.

"Нужна срочная эвакуация инструктора. Сердце не двигается",

– сообщили участники тургруппы.



На перевал вылетел вертолет Центра медицины катастроф, пишет Е1.RU.