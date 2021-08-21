"Остановилось сердце": на перевале Дятлова случилась трагедия

Погиб инструктор туристической группы

На перевале Дятлова произошла трагедия, сообщают СМИ. В Свердловской области на печально известном месте умер инструктор тургруппы. У мужчины остановилось сердце. О случившемся сообщили туристы – они подали сигнал бедствия сGPS-трекера.

 "Нужна срочная эвакуация инструктора. Сердце не двигается",

– сообщили участники тургруппы. 

На перевал вылетел вертолет Центра медицины катастроф, пишет Е1.RU.

Источник: Е1.RU ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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