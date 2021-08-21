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На перевале Дятлова произошла трагедия, сообщают СМИ. В Свердловской области на печально известном месте умер инструктор тургруппы. У мужчины остановилось сердце. О случившемся сообщили туристы – они подали сигнал бедствия сGPS-трекера.
"Нужна срочная эвакуация инструктора. Сердце не двигается",
– сообщили участники тургруппы.
На перевал вылетел вертолет Центра медицины катастроф, пишет Е1.RU.
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