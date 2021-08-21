Хакеру заплатят 150 тысяч рублей

Недавно в Москве была опробована тестовая система онлайн-голосования. В результате выяснилось, что некий неизвестный хакер-умелец сумел осуществить мало-мальски удачную попытку взлома программы. Теперь киберхулигана разыскивают, но не для того, чтобы наказать. Интеллектуалу готовы выплатить крупную сумму денег.



О розыске хакера объявил руководитель столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами. Известный журналист Алексей Венедиктов назначил вознаграждение для цифрового гения в размере 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба штаба, в период тестирования системы в конце июля некто сумел обойти алгоритмы программы. Поясняется, что киберхулиган зашел в систему удаленного голосования, а после каким-то неведомым образом сумел отказаться от одного из двух предложенных бюллетеней. Если переводить данное событие на язык традиционных выборов, хакер попросту испортил бюллетени. Ранее считалось, что осуществить такую махинацию невозможно.

Случившееся говорит о том, что над программой еще нужно работать. Цифрового гения просят выйти на связь для консультации. Весточку от хакера ждут на почту hacker@shtab.opmoscow.ru.

Ранее Венедиктов вознаградил киберумельцев, участвовавших в учебных атаках на систему. Взломать программу и повлиять на итоги выборов никому не удалось. Однако некоторые специалисты указали на ее слабые места, за что и были вознаграждены. Анонимный хакер также может получить свой денежный приз.