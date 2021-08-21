Президент США вновь попал в неловкую ситуацию

На промахи Джо Байдена обратили внимание СМИ.



Так, накануне во время брифинга, посвященного перевороту в Афганистане, глава Штатов вначале начал заговариваться. Байден спутал название столицы Катара. Он назвал ее "Дахо".

Сделал политик и противоречивое заявление. По словам Байдена, "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Афганистане больше нет. Хотя официальный Пентагон не давал подобных комментариев. После брифинга представитель Минобороны опроверг его слова.

Еще один конфуз случился, когда Байден уже уходил. Судя по всему, президент США забывает все на ходу. Один из репортеров поинтересовался, почему политик доверяет талибам. Байден был вынужден признаться, что успел позабыть первую часть вопроса.

Ранее заявления Байдену по Афганистану восприняли как тайное послание Украине. Завуалированную информацию углядели украинские СМИ. Подробности – в нашем материале.