Копеечное средство заставит вредителей искать другое жилище

Появление в доме тараканов – одно из самых неприятных происшествий, с которыми может столкнуться домохозяйка. Даже идеальная чистота в квартире не всегда способна уберечь от мерзких гостей. Нередко насекомые переползают от соседей, которые не так тщательно следят за состоянием своей квартиры.



Известно, что против них существует огромное количество средств. Гели, мелки, ловушки, различные спреи в изобилии представлены на полках в магазинах. Однако далеко не всегда они способны эффективно справиться с вредителями. Тараканы отлично приспосабливаются к любым условиям и иногда перестают реагировать на средства, которые должны их уничтожить.

Настоящие проблемы могут начаться, когда соседи приступят к выдворению тараканов. Обычно в запущенных случаях вызывают специальную службу дезинфекции. При таком развитии событий весьма вероятно, что насекомые побегут искать себе новое пристанище. Лучше всего остановить их на этом этапе.

На тяжелый, "военный" период можно заклеить вентиляционные отверстия. Также известно, что тараканы нередко проникают в квартиры прямо через двери. Для того чтобы лишить их такой возможности, потребуется простой двусторонний скотч.

Клейкую ленту необходимо наклеить у порога с внутренней стороны квартиры. При этом нужно проследить, чтобы вторая дверь не липла к скотчу. Стоит отметить, что размещать клейкую ленту перед дверью, в общем коридоре, смысла нет, она достаточно быстро испачкается и потеряет свои качества. А вот размещенная с внутренней стороны лента станет отличным барьером для хитроумных насекомых, которые пожелают забраться в вашу квартиру из подъезда.

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