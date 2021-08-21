В Подмосковье судья проспал весь процесс и в конце вынес приговор - видео

В Подмосковье судья проспал весь процесс и в конце вынес приговор - видео
Фото: www.pixabay.com
Крепкий сон не помешал эксперту определиться с решением

Забавный случай произошел в подмосковном Ногинске. Там во время слушания гражданского дела главное лицо процесса – судья решил прикорнуть. Утомившийся служитель Фемиды пробыл в объятиях Морфея до самого конца слушаний. Впрочем, это не помешало ему вынести вердикт.

Практикующий оригинальный подход к рассмотрению судебных дел специалист попал в объективы камер изумленных очевидцев. Скандальный инцидент произошел в Ногинском городском суде Подмосковья. На видеоролике, который оперативно попал в руки журналистов, видно, что мужчина с удобством расположил свою голову прямо на рабочем столе.

Очевидцы пожаловались, что в таком положении эксперт провел все время. В конце он проснулся и объявил, что удовлетворяет требование истца. Любопытно, что речь идет об огромных деньгах. Истец требовал взыскать с ответчика более одного миллиарда рублей, передают корреспонденты телеканала "РЕН ТВ".

Будет ли обвиняемый оспаривать решение спящего судьи, пока не сообщается. Отметим, предметом рассмотрения судебных экспертов было дело о рейдерском захвате. Бандиты заставляли своих жертв заключать договоры денежных займов на весьма невыгодных условиях.

Напомним, в середине лета заснувший водитель кроссовера на большой скорости врезался в группу людей в Анапе. В результате страшной аварии пострадали трое детей.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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