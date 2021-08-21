Появились детали случившегося на перевале Дятлова

Объявленный мертвым инструктор жив

Ранее распространенная СМИ информация о смерти инструктора на перевале Дятлова оказалась неверной. Напомним, сообщалось, что у мужчины остановилось сердце и он скончался.

Позже выяснилось, что инструктор застрявшей на перевале туристической группы жив. В соцсетях сообщили, что его увезли в Краснотурьинскую городскую больницу. У мужчины, по предварительным данным, острый коронарный синдром.

Источник: Телеграм
Кристина ЧЕРНИКОВА

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