Опыт садоводов позволит продлить срок хранения ароматного овоща

Очередной летний сезон практически подошел к концу. Сейчас наступил период, когда огородники собирают урожай и оценивают результаты своих трудов. Немаловажным также является сохранение выращенных культур.



Для того чтобы ароматный репчатый лук пролежал до следующего лета, его нужно хорошенько просушить. В этом деле следует придерживаться нескольких нехитрых правил.

Температура

Это очень важное условие. Качественно просушить репчатый лук можно только при определенных температурах: от +10 до +28 градусов. Также необходимо следить за уровнем влажности воздуха, он должен быть в рамках 70-80%.

Таким образом, в дождливую или холодную погоду лук лучше разместить в теплице, там он сможет хорошенько просохнуть. Если же, наоборот, погода стоит жаркая, лук нужно припрятать на чердаке или в гараже. Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на овощ.

Пространство

Лук должен хорошенько просохнуть со всех сторон. Поэтому очень важно раскладывать головки так, чтобы у них было достаточно свободы. В противном случае на выходе будут овощи с прелыми проплешинами.

Также необходимо выбирать хорошо проветриваемые помещения. При просушке лук нельзя ничем накрывать.

Время

В этом вопросе ни в коем случае не следует торопиться. Каждый урожай сохнет по-своему. Для того чтобы сохранить лук на долгие месяцы, дайте ему время хорошенько просохнут. Проверять овощ стоит через день. Когда шейка начнет шуршать под пальцами, пришло время обрезать перья. А вот когда наружние чешуйки полностью вызреют, лук можно убирать на хранение.

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