Японские власти не выдают никакой официальной информации

В прессе активно обсуждается необычный инцидент, который случился в Японии. На территорию этого государства пока неустановленным способом прибыл мужчина-иностранец. По некоторым данным, пловец является гражданином нашей страны. Впрочем, детали случившегося японские власти раскрывать отказываются.



С заявлением по поводу скандального происшествия выступили представители российского Генконсульства в японском Саппоро. Дипломаты сообщили, что обратились к профильным ведомствам Страны восходящего солнца с просьбой предоставить подробности по поводу человека, который якобы приплыл в Японию с российского острова Кунашир. Однако местные чиновники не пожелали поделиться информацией.

При этом японские правоохранители заявляют, что не располагают данными об инциденте, так как этим делом занимается отделение иммиграционной службы. В свою очередь, в этом ведомстве отказались сотрудничать с российскими дипломатами, прикрывшись тем, что не получили дозволения сверху. А вышестоящая инстанция – японский МИД – отправляет россиян обратно к иммиграционной службе. Такую информацию российская дипмиссия опубликовала на официальной странице в "Фейсбук".

Шумиха поднялась из-за мужчины, который 20 августа неведомым образом оказался на территории Японии. Предположительно, человек добрался с российского Кунашира до японского Хоккайдо с помощью резиновой лодки.

По данным местных СМИ, таинственный беглец из России некоторое время простоял у полицейского участка, пока на него не обратили внимание. После этого он по-японски сказал, что приплыл сюда из Кунашира и у него нет паспорта.

По некоторым сведениям, при себе человек имел российское водительское удостоверение. Сообщается, что мужчине 38 лет. Высадившись на острове, он был абсолютно сухим, пишет "Московский комсомолец".

По данным РИА "Новости", беглецом является выходец из Удмуртии. Три года он прожил на Кунашире, а затем решил попытать счастье в Японии. Мужчина вышел в открытое море 17 августа, а через два дня был задержан местными пограничниками. Россиянин решил попросить убежище у японских властей.