Журналист заявил, что у Запада есть только один интерес по отношению к стране

Сейчас Украина не является независимым государством, а ее президент Владимир Зеленский – лишь случайная фигура во власти. Такое мнение выразил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

По его словам, незалежность страны звучит "как анекдот", поскольку давно ею управляют извне. Украину используют как "расходный материал" для розжига войны, хотя для самого государства это оборачивается не лучшим образом.

Киселев заявил, что если подобное будет продолжаться и дальше, то Украине маловероятно сможет сохранить существующие границы со своей идеологией. Единственный способ остановить разрушение государства – сделать поворот в сторону России. Это поспособствует не только экономическому восстановлению, но также моральному и культурному.

"Для США, для Запада Украина как страна, Украина как культура, как язык, как народ не представляет никакого интереса, кроме как страна, которую можно натравить на Россию и использовать как расходный материал", – приводит слова журналиста, сказанные в эфире "России 24", РИА "Новости".

Зеленский, по его словам, никогда не готовил себя к должности президента страны. Он так и не смог выйти из роли, заигрался и полностью потерял внутренние точки опоры. Единственное, на что он может положиться, только наружное влияние.

Ранее Дмитрий Киселев оценил заявление Зеленского о возвращении Крыма словами, что украинский президент "совсем сбрендил".