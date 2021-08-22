Королева Елизавета II решила натравить на принца Гарри и Меган Маркл юристов

Королева Елизавета II решила натравить на принца Гарри и Меган Маркл юристов
Королева Елизавета II. Фото:i-Images /Pool/www.globallookpress.com
Терпению монаршей особы наступил конец

Женитьба видного представителя королевского семейства принца Гарри на американской кинозвезде Меган Маркл вылилась для Букингемского дворца в череду громких скандалов. Влюбленные давно покинули королевский дом, но не прекращают негативно высказываться о венценосных родных принца. Судя по всему, британской королеве это надоело – она готовится подать судебный иск против распоясавшихся родственничков.

Действительно, действия звезды телесериала "Форс-мажоры" и ее благородного супруга вызывают негодование не только у членов королевской семьи, но и у простых британцев. Многим кажется, что посягать на святое – Букингемский дворец – это чересчур.

Публика была поражена интервью, которое счастливая парочка дала Опре Уинфри. Там они обвинили венценосное семейство в расизме. Но этого скандалистам оказалось мало. Они продолжают привлекать к себе внимание за счет нервов родственников Гарри. Так, публику поразило еще одно интервью, в котором Гарри и Меган сравнили жизнь во дворце с зоопарком.

Королева старалась сдержанно реагировать на такие выходки. Однако ее терпение не бесконечно. Больше всего во дворце переживают из-за того, что блудный принц объявил о желании написать мемуары. Королева решила подготовиться к возможному новому удару и уже поручила своим юристам принять меры в связи с неоднократными нападками скандалистов на Букингемский дворец. Такую информацию публикует издание Express.

Кстати, недавно стало известно о подробностях странной выходки бывшего американского президента Билла Клинтона во время визита в Великобританию.

Источник: Express ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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