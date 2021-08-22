Что именно сподвигло спортсменку на такой шаг - неизвестно

Фигуристка Оксана Баюл, завоевавшая в 1994 золотую медаль на Олимпиаде в Норвегии, откатав одну из лучших коротких программ в истории фигурного катания, объявила, что отказалась от гражданства Украины. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграм".

Спортсменка, судя по всему, была крайне рада свершившемуся событию – свою публикацию она сопроводила множеством радостных смайликов и фразой "слава богу".

"Я больше ничего никому не доказываю, нет так нет, головой в бортик без меня", – написала она.

Внизу она дописала на английском языке, что, согласно Конституции Украины, в стране разрешено обладать лишь одним гражданством – если человек получает второе гражданство в другой стране, то "признается гражданином Украины только в правоотношениях".

В комментариях люди заявили, что им эта новость безразлична, поскольку большинство даже забыли, кто она такая. Некоторые упрекнули Баюл за то, что заявление она сделала, используя русский и английские языки.

"Это абсолютно нормально – вы даже не говорите на языке страны, от которой отказываетесь. До свидания!", – написали пользователи.

Другие предположили, что такое решение она приняла, поскольку Владимир Зеленский не позвал ее на празднование 30-летия независимости Украины.

С 1994 года у Оксаны Баюл есть вид на жительство США – практически все время она проводила там, возврашаясь на родину лишь на короткое время. Не так давно она получила американский паспорт.