Путин анонсировал дополнительные выплаты пенсионерам и военным

Путин анонсировал дополнительные выплаты пенсионерам и военным
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Мера поддержки населения будет разовой

Владимир Путин на встрече с руководством "Единой России" предложил единоразово выплатить пенсионерам еще по 10 тысяч рублей, а военным – по 15 тысяч. Об этом сообщают РИА "Новости".

Решение о выплатах для военных российский президент принял после обращения министра обороны страны Сергея Шойгу. Он отметил, что на доходы военных повлияли инфляция и пандемия коронавируса. 

Глава государства отметил, что в ЦБ предпринимают все необходимые усилия для борьбы с инфляцией, однако на этом фоне "не должна быть снивелирована" поддержка денежного довольствия военнослужащих. 

Для пенсионеров, в свою очередь, реальная инфляция превышает официальные 6,5% из-за "структуры потребления", отметил президент. Поэтому необходимо осуществить единовременную выплату для военных в размере 15 тысяч рублей и для пожилых граждан – 10 тысяч рублей. Подержка предназначается для всех военнослужащих, а также работающих и неработающих пенсионеров. Путин отметил, что это будет справедливо.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что на встрече с членами "Единой России" президент может объявить о новых мерах финансовой поддержки населения на фоне падения рейтингов партии в последний месяц. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость297210
Пожаловаться Ответить
игорь
за счет отобранных пенсий))
теперь можно цинично показывать свою добродетель не понимая что он уже НИКОМУ из народа не нужен и все ждут когда он в раю окажется о чем постоянно печется
Пусть лучше Путин просто сдохнет, а где окажется дело второе
Гость297210
Пожаловаться Ответить
игорь
за счет отобранных пенсий))
теперь можно цинично показывать свою добродетель не понимая что он уже НИКОМУ из народа не нужен и все ждут когда он в раю окажется о чем постоянно печется
Лучше в Аду
игорь
Пожаловаться Ответить
за счет отобранных пенсий))
теперь можно цинично показывать свою добродетель не понимая что он уже НИКОМУ из народа не нужен и все ждут когда он в раю окажется о чем постоянно печется
ГостьГалина
Пожаловаться Ответить
Перед выборами изо всех сил стараются понравиться. Надо же! Даже по 10 тысяч не пожалели. Ну, и за это спасибо.
Гость297018
Пожаловаться Ответить
Ну теперь заживем
Гость298672
Пожаловаться Ответить
свежо приданье, НО... верится с трудом.
Гость297210
Пожаловаться Ответить
Не выплатят.
1
новости партнеров

"Грязная игра Лукашенко и Кремля": Польша обвинила Россию в ситуации с мигрантами на границе

Забор на границе сломали белорусские спецслужбы, говорится в заявлении

Путин попросил Меркель повлиять на Киев: итоги переговоров в Москве

Встреча двух лидеров длилась на час дольше запланированного

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей