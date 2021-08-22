Мера поддержки населения будет разовой

Владимир Путин на встрече с руководством "Единой России" предложил единоразово выплатить пенсионерам еще по 10 тысяч рублей, а военным – по 15 тысяч. Об этом сообщают РИА "Новости".

Решение о выплатах для военных российский президент принял после обращения министра обороны страны Сергея Шойгу. Он отметил, что на доходы военных повлияли инфляция и пандемия коронавируса.

Глава государства отметил, что в ЦБ предпринимают все необходимые усилия для борьбы с инфляцией, однако на этом фоне "не должна быть снивелирована" поддержка денежного довольствия военнослужащих.

Для пенсионеров, в свою очередь, реальная инфляция превышает официальные 6,5% из-за "структуры потребления", отметил президент. Поэтому необходимо осуществить единовременную выплату для военных в размере 15 тысяч рублей и для пожилых граждан – 10 тысяч рублей. Подержка предназначается для всех военнослужащих, а также работающих и неработающих пенсионеров. Путин отметил, что это будет справедливо.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что на встрече с членами "Единой России" президент может объявить о новых мерах финансовой поддержки населения на фоне падения рейтингов партии в последний месяц.