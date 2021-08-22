Путин принял участие в церемонии поднятия флага России на Поклонной горе

Глава страны отметил важность национального символа

Сегодня, 22 августа, в России отмечается День государственного флага. В честь этого на Поклонной горе в Парке Победы прошла торжественная церемония поднятия флага, участие в которой принял президент страны Владимир Путин, а также министр обороны Сергей Шойгу и глава российского МИД Сергей Лавров.

Лидер отметил, что флаг, как и гимн, являются символами государства, подтверждающими его самостоятельность, суверенитет и продолжение традиций. Владимир Путин подчеркнул, что также они являются моральным и нравственным основанием российской государственности, и поздравил всех россиян с праздником.

На Поклонной горе развернули флаг, внесенный в книгу рекордов Гиннесса – его размер составляет тысячу квадратных метров. Подъем триколора сопроводили исполнением "Славься" Михаила Глинки, а затем прозвучал гимн России.

Напомним, День государственного флага в России отмечают с 1994 года – праздник был установлен указом президента страны от 20 августа. Триколор снова сделали официальным символом в 22 августа 1991 года.