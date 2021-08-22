Простые хитрости помогут не прогадать со временем

Очередной летний сезон подошел к концу, а значит заботы заядлых огородников переместились с взращивания богатого урожая на его сбор. Не стоит думать, что здесь можно обойтись без опыта, накопленного за долгие столетия земледелия. Например, чтобы правильно убрать тыкву, нужно провести целый ряд манипуляций. Впрочем, никаких сложностей в этом нет.



Признаки спелости тыквы

В первую очередь, нужно обратить внимание на плодоножку плода. У спелой тыквы она будет сухая и жесткая. Зеленый мягкий хвост сигнализирует о том, что овощ еще не дозрел.

Также следует проверить листья на плети. Если хотя бы часть из них засохла, тыквины пора собирать.

У большинства сортов этого овоща к моменту созревания кожура приобретает отчетливый желтый или оранжевый цвет.

При постукивании плода звук должен быть звонким. Также нужно иметь в виду, что у готового овоща кожура становится плотной и твердой. При этом мякоть зрелой тыквины имеет насыщенный цвет.

Правила сбора тыквы

Главное правило – используйте для сбора овоща инструмент. Для этого подойдет обычный нож. А вот срывать или выкручивать плоды строго не рекомендуется. В таком случае тыква может сгнить. При срезании плода необходимо оставлять хвостик 4-5 см. Для сбора урожая лучше выбрать погожий, солнечный день.

Как хранить тыкву

Овощ необходимо разместить в темном, прохладном помещении. Оптимальная температура для хранения тыквы – 4-9° при влажности 70%. Рядом с тыквинами нельзя хранить фрукты.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно сушить лук.