Тест: есть ли у вас склонность к деменции

Узнайте, ответив на 23 простых вопроса

Многие люди боятся, что для них старость может принести за собой проблему деменции. Приобретенное слабоумие проявляется далеко не у всех людей с возрастом. Проблемы с памятью и затруднение с приобретением новых навыков для старшего поколения довольно распространенная беда, однако эти проявления не всегда являются сигналом обязательного наступления деменции. Узнайте, есть ли у вас склонность к заболеванию, пройдя специальный тест.