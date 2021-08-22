Тест: есть ли у вас склонность к деменции

Тест: есть ли у вас склонность к деменции
Фото: pixabay.com
Узнайте, ответив на 23 простых вопроса

Многие люди боятся, что для них старость может принести за собой проблему деменции. Приобретенное слабоумие проявляется далеко не у всех людей с возрастом. Проблемы с памятью и затруднение с приобретением новых навыков для старшего поколения довольно распространенная беда, однако эти проявления не всегда являются сигналом обязательного наступления деменции. Узнайте, есть ли у вас склонность к заболеванию, пройдя специальный тест.

Роман ИГНАТОВ

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