Провалы в памяти президента продолжают веселить народ

Судя по всему, нынешний главнокомандующий американцев Джо Байден войдет в историю как самый забывчивый президент Америки. Шутки на эту тему разошлись по всему миру. При этом Байден продолжает давать свежие поводы для насмешек. Во время недавнего мероприятия он дважды поразил общественность своим беспамятством.



Глава Соединенных Штатов Америки поучаствовал в очередной пресс-конференции. Журналисты жаждали узнать мнение их лидера по поводу многих вопросов. Однако у американского президента есть большие сложности с ответами.

Так, из памяти Байдена неожиданно выпало имя главы FEMA (Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях). Пикантности этой ситуации добавляет то, что всего за несколько минут до своего выхода к журналистам Байден беседовал по телефону как раз с Дином Крисуэллом. А потом вдруг забыл, как его зовут.

Отвечая на очередной вопрос, Байден объявил:

"Нет никого лучше, чтобы возглавить эту операцию, чем...чем...э-э-э... ..Дин....э....Крисуэлл"



Заметная невооруженным глазом заминка позабавила публику, пишет Daily Mail.

Однако на этом президент не остановился. У главнокомандующего возникли проблемы с числом погибших в Афганистане американских вояк. Казалось бы, животрепещущий вопрос должен быть на передовой в памяти главы государства. Однако на деле оказалось не так.

Когда один из журналистов задал соответствующий вопрос, Байдену пришлось лезть в карман за запиской. Только тогда он с грустью в голосе смог констатировать, что за афганскую операцию США потеряли 2 448 военных, еще 20 722 были ранены, передает РИА ФАН.

При этом буквально на днях в прессе активно обсуждали еще один ляп главы США. Президент внезапно забыл название столицы Катара.