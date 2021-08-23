В Туле поймали агента спецслужб Украины

Подозреваемый собирал секретные данные

ФСБ поймала в Туле агента спецслужб Украины с поличным. Украинец пытался выведать секреты российского стрелкового оружия. Об этом рассказали в ведомстве.

Как пишет РИА "Новости", агент Незалежной собирал, в том числе, технические документы о новом российском вооружении, которые являются гостайной. 

По заданию вышестоящего руководства на Украине, задержанный искал тех россиян, у кого был доступ к секретным данным, чтобы их завербовать. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж". Теперь украинцу может грозить до 20 лет тюрьмы, уточняет телеканал "360"

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость301807
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А я думал,что он там собирал секреты по производству самоваров и пряников.
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