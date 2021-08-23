Подозреваемый собирал секретные данные

ФСБ поймала в Туле агента спецслужб Украины с поличным. Украинец пытался выведать секреты российского стрелкового оружия. Об этом рассказали в ведомстве.

Как пишет РИА "Новости", агент Незалежной собирал, в том числе, технические документы о новом российском вооружении, которые являются гостайной.

По заданию вышестоящего руководства на Украине, задержанный искал тех россиян, у кого был доступ к секретным данным, чтобы их завербовать.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж". Теперь украинцу может грозить до 20 лет тюрьмы, уточняет телеканал "360".