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ФСБ поймала в Туле агента спецслужб Украины с поличным. Украинец пытался выведать секреты российского стрелкового оружия. Об этом рассказали в ведомстве.
Как пишет РИА "Новости", агент Незалежной собирал, в том числе, технические документы о новом российском вооружении, которые являются гостайной.
По заданию вышестоящего руководства на Украине, задержанный искал тех россиян, у кого был доступ к секретным данным, чтобы их завербовать.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж". Теперь украинцу может грозить до 20 лет тюрьмы, уточняет телеканал "360".
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