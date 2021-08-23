Профессиональные хитрости помогут не допустить ошибку

Виноград – культура капризная, потому и требует особого ухода. Для того, чтобы получить хороший урожай в следующем сезоне, нужно обязательно подготовить виноградники к зимовке. Весь процесс можно поделить на шесть простых шагов.

Шаг первый

Профессионалы советуют собирать последние гроздья к началу октября. Если лоза будет перегружена, тогда новые побеги не успеют вобрать в себя весь необходимый запас питательных веществ.

Шаг второй

В начале осени виноградники необходимо правильно поливать. Дело в том, что корневая система нуждается во влаге до тех пор, пока не ударят первые заморозки. Для того, чтобы от полива была польза, сделайте земляной валик радиусом около 50-60 сантиметров. В период холодов вода поднимется вверх в виде пара, тем самым согрев корни и землю.

Шаг третий

Осенняя обрезка – еще один этап в уходе за виноградом после плодоношения. Ее нужно осуществить до тех пор, пока температура не опустится до -3°C.

Для начала уберите отплодоносившие побеги, после – их невызревшую часть. Не забудьте нарезать черенки для весеннего укрепления лозы.

Шаг четвертый

Важно связать лозу в пучки. Не стягивайте их слишком сильно. После этого прижмите их к земле на уровне около 10-15 сантиметров. Также рекомендуется перед этим укрыть землю досками или лапником.

Шаг пятый

Также следует обработать виноградник от вредителей и болезней. Опрыскивать лозу рекомендуется железным купоросом. 500 граммов средства нужно развести в 10 литрах воды.

Шаг шестой

Укрывать виноград необходимо во второй половине октября. Желательно, чтобы на улице при этом стояла сухая погода. Лучше всего для этих целей подойдет воздушно-сухой способ. Это позволит избежать замерзания лозы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что делать во время вызревания виноградной лозы.