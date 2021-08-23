Один существенный минус перечеркивает все остальные плюсы

В этом году, как и прошлом, большая часть россиян провела отпуска на отечественных курортах. Впечатления, если верить отзывам, противоречивые. С одной стороны, во многих городах улучшилась инфраструктура городов, есть места, где можно вкусно поесть, красивая природа вокруг. Но многие жалуются на бешеные цены, большое количество людей. Одна из россиянок, которая не так давно посетила Анапу, рассказала о еще одном недостатке.

Туристка призналась, что до этого уже бывала на российском курорте. Но увиденное в этом году поразило ее до глубины души. Речь идет о море.

"Несмотря на укомплектованные всем необходимым пляжи, я бы в Анапу в сезон никогда не приехала",

– написала автор отзыва.

Россиянка с сожалением отметила, что за это лето море стало грязным. В воде плавают водоросли, а от самой воды пахнет затхлостью. Набережную тоже можно узнать с трудом. Если до начала сезона все было чисто, то сейчас пляж заполнен фантиками, обертками и прочим мусором.

В комментариях автора поддержали и другие пользователи.

"Ни за что не посещайте Анапу, люди!"

– призвала другая туристка, отметив, что море на курорте похоже на "сортир", в котором плавают не только водоросли, но и использованные маски и пластиковые пакеты. Аналогичная ситуация и на пляжах, где можно наступить на осколки от разбитых бутылок.

Ранее россиянка поделилась отзывом об отдыхе на популярном краснодарском курорте.