Бывший глава Министерства связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат стал курьером. Об этом сообщил официальный аккаунт издания EHA News в "Твиттер".

Примечательно, что в прошлом году афганский чиновник переехал в Германию. До этого Сайед Ахмад Шат Саадат входил в состав правительства Афганистана. Он занимал пост с 2018 по 2020 год.

В отставку госдеятель ушел не по своей воле. Ему приказали отказаться от финансирования отрасли, занимающейся вопросами связи, и отправлять деньги на борьбу с талибами*.

Сайед Ахмад Шат Саадат не согласился на новые условия и сложил с себя полномочия. После переезда в ФРГ он устроился на работу в службу доставки Lieferando. Экс-чиновник теперь развозит пиццу в немецком городе Лейпциг, передает издание Leipziger Volkszeitung.

Afghan minister now delivering pizza in #Germany



▪️#Afghanistan's former communications minister Sayed Ahmad Shah Saadat is now a driver for the Lieferando delivery service in Leipzig. pic.twitter.com/4SpQPHGrZm