Теперь экс-чиновник развозит пиццу

Бывший глава Министерства связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат стал курьером. Об этом сообщил официальный аккаунт издания EHA News в "Твиттер".

Примечательно, что в прошлом году афганский чиновник переехал в Германию. До этого Сайед Ахмад Шат Саадат входил в состав правительства Афганистана. Он занимал пост с 2018 по 2020 год.

В отставку госдеятель ушел не по своей воле. Ему приказали отказаться от финансирования отрасли, занимающейся вопросами связи, и отправлять деньги на борьбу с талибами*.

Сайед Ахмад Шат Саадат не согласился на новые условия и сложил с себя полномочия. После переезда в ФРГ он устроился на работу в службу доставки Lieferando. Экс-чиновник теперь развозит пиццу в немецком городе Лейпциг, передает издание Leipziger Volkszeitung.

Afghan minister now delivering pizza in #Germany



▪️#Afghanistan's former communications minister Sayed Ahmad Shah Saadat is now a driver for the Lieferando delivery service in Leipzig. pic.twitter.com/4SpQPHGrZm — EHA News (@eha_news) August 22, 2021

Напомним, некоторое время назад представители радикальной организации "Талибан"* заняли несколько городов Афганистана. Глава государства Ашраф Гани бежал из страны. Узнав о захвате власти талибами*, многие местные жители начали в панике покидать свои дома. Они попытались улететь на военно-транспортном самолете ВВС США. В аэропорту Кабула царил настоящий хаос. Несколько афганцев погибли в давке. В итоге спастись от боевиков удалось более 600 людям.

Ранее талибы* заявили, что Америка должна вывести свои войска из Афганистана до 31 августа этого года. В противном случае США ждет страшное наказание.

*террористическая организация запрещена на территории России