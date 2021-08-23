Бывший афганский министр устроился курьером

Бывший афганский министр устроился курьером
Фото: Sebastian Kahnert/dpa/www.globallookpress.com
Теперь экс-чиновник развозит пиццу

Бывший глава Министерства связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат стал курьером. Об этом сообщил официальный аккаунт издания EHA News в "Твиттер".

Примечательно, что в прошлом году афганский чиновник переехал в Германию. До этого Сайед Ахмад Шат Саадат входил в состав правительства Афганистана. Он занимал пост с 2018 по 2020 год.

В отставку госдеятель ушел не по своей воле. Ему приказали отказаться от финансирования отрасли, занимающейся вопросами связи, и отправлять деньги на борьбу с талибами*.

Сайед Ахмад Шат Саадат не согласился на новые условия и сложил с себя полномочия. После переезда в ФРГ он устроился на работу в службу доставки Lieferando. Экс-чиновник теперь развозит пиццу в немецком городе Лейпциг, передает издание Leipziger Volkszeitung. 

Напомним, некоторое время назад представители радикальной организации "Талибан"* заняли несколько городов Афганистана. Глава государства Ашраф Гани бежал из страны. Узнав о захвате власти талибами*, многие местные жители начали в панике покидать свои дома. Они попытались улететь на военно-транспортном самолете ВВС США. В аэропорту Кабула царил настоящий хаос. Несколько афганцев погибли в давке. В итоге спастись от боевиков удалось более 600 людям. 

Ранее талибы* заявили, что Америка должна вывести свои войска из Афганистана до 31 августа этого года. В противном случае США ждет страшное наказание. 

*террористическая организация запрещена на территории России
Источник: Твиттер EHA News ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Лавров пригрозил Зеленскому за разжигание межнациональной розни

Глава МИД РФ напомнил, что за неосторожные высказывания в Европе наказывают

Меркель поспешила с заявлением о российском газе – эксперт

Страны ЕС еще долго будут нуждаться в поставках топлива из РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей