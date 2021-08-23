Иностранец на своем примере показал отношение местных властей к инакомыслящим

В центре Одессы задержали гражданина Америки. Нет, он не совершал никакого преступления. Турист просто прошелся по одной из улиц в футболке с надписью "Россия".

Уже после задержания американец успел дать короткий комментарий, в котором четко выразил свое отношение к такому поведению украинских правоохранителей. Мужчина объяснил, что он просто гулял по Одессе. Да, на нем была одежда с российской символикой, но вряд ли это можно считать основанием для ареста.

Американец заметил, что на Украине сейчас орудуют "чертовы нацисты".

"Вам не нравятся русские из-за политики, вы проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты",

– продолжил "злостный" нарушитель.

Позже он поинтересовался, неужели у украинцев такое понимание свободы, о которой они так часто заявляют, подчеркнув, что у него не было с собой оружия. "Я просто гулял", – еще раз подчеркнул задержанный.

Примечательно, что инцидент произошел накануне Дня Независимости Украины.

"Эх, страна… С чем мы пришли к 30-летию?", "Все правильно сказал", "Ну, пацан не знал, что у нас фашистская свастика в моде, а не триколор!", "Дикарская страна",

– пишут пользователи Сети.

Ранее украинские спецслужбы обвинили пенсионера в "шпионаже" в пользу России. Мужчину взяли под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.