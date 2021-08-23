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В сентябре православные отмечают три великих праздника – Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня. Также в первом осеннем месяце есть два однодневных поста – 11 и 27 сентября.
1 сентября
Верующие чествуют мученика Андрея Стратилата и еще 2593-х мучеников. Эти римские воины пострадали за свою веру в начале 4-го века. Также 1 сентября вспоминают святителя Питирима.
2 сентября
В четверг православные вспоминают пророка Самуила.
3 сентября
В этот день принято чтить память апостола от 70-ти Фаддея, святой Вассы и троих ее сыновей – Феогния, Агапия и Писта, а также преподобного Авраамия Смоленского.
4 сентября
В субботу принято молиться мученикам Агафонику, Зотику, Феопрепию (Боголепу), Акиндину, Севериану и Зинону.
5 сентября
Последний из дней попразднства Успения Пресвятой Богородицы. 5 сентября православные совершают тожественное шествие.
6 сентября
День чествования преподобного Арсения Комельского и священномученика Евтихия, который учился у апостола Иоанна Богослова. В этот день были перенесены мощи святителя Петра, митрополита Московского и всея России.
7 сентября
Верующие вспоминают о перенесении святых мощей апостола Варфоломея. Это случилось в конце 6-го века.
8 сентября
В этот день принято молиться у Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Православные вспоминают мученика Адриана и мученицы Наталии.
9 сентября
Верующие чествуют преподобных Пимена Великого, Кукшу и Пимена Постника.
10 сентября
В пятницу православная церковь чествует преподобномучеников Казанских, которые были расстреляны красноармейцами в 1918 году. Принято вспоминать святых монахов Киево-Печерской Лавры, обитающих в Феодосиевых пещерах.
11 сентября
11 сентября празднуется Усекновение главы Иоанна Предтечи. Верующие соблюдают строгий однодневный пост.
12 сентября
В 1652 году благоверный князь Даниил Московский обрел нетленные святые мощи. Верующие чествуют троих Константинопольских патриархов – Александра, Иоанна Постника и Павла Нового.
13 сентября
В этот день празднуется положение честного Пояса Пресвятой Богородицы, связанное с чудесным исцелением императрицы Зои.
14 сентября
Вторник, 14 сентября, ознаменовывает начало церковного года. Православные чествуют преподобного Симеона Столпника и его мать Марфу Каппадокийскую, а также святых 40 дев и диакона Аммуна.
15 сентября
В этот день вспоминают мучеников Маманта, его отца Феодота и мать Руфину, святителя Иоанна Постника, а также преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
16 сентября
Православные чествуют священномучеников Анфима и Феофила, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицу Домну деву и мученика Евфимия.
17 сентября
В этот день произошло обретение мощей святителя Иоасафа. Принято вспоминать святых Воронежской епархии.
18 сентября
День памяти пророка Захарии, праведной Елисаветы и преподобномученика Афанасия Брестского. 18 сентября был убит благоверный князь Глеб.
19 сентября
Верующие вспоминают о Михайловом чуде, когда явился Архангел Михаил и спас храм от нападения язычников.
20 сентября
Православные чтят преподобномученика Макария Каневского, преподобного Серапиона Псковского, мученика Созонта Помпеольского (Киликийского) и святителя Иоанна.
21 сентября
Во вторник, 21 сентября, празднуется Рождество Пресвятой Богородицы. Принято молиться Почаевской иконе Божией Матери.
22 сентября
В среду чтят память родителей Пресвятой Богородицы – Акима и Анны. Также вспоминают преподобного Иосифа и мученика Севериана Севастийского.
23 сентября
День памяти преподобных Павла Послушливого, Иоасафа Каменского (более известного как князь Андрей Вологодский), мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
24 сентября
Принято молиться преподобной Феодоре Александрийской Младшей и преподобному Силуану Афонскому.
25 сентября
25 сентября были перенесены мощи праведного Симеона Верхотурского. Последний день многодневного праздника в честь рождения Девы Марии.
26 сентября
Православная церковь вспоминает, как в 335 году произошло торжественное освещение храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
27 сентября
В этот день отмечается великий праздник – Воздвижение Креста Господня. Он установлен в честь обретения святой Еленой Животворящего Креста. Православные соблюдают однодневный пост.
28 сентября
День памяти великомученика Никиты Готфского.
29 сентября
Православные чтят память великомученицы Евфимии Всехвальной и святителя Киприана.
30 сентября
В четверг верующие отмечают День Веры, Надежды и Любви, посвященный мученицам, пострадавшим за свою веру в Италии.
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