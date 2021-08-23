Церковные праздники в сентябре 2021 года

Церковные праздники в сентябре 2021 года
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
О тех святых, кому молиться в первый месяц осени – в материале от "Утро.ру"

В сентябре православные отмечают три великих праздника – Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня. Также в первом осеннем месяце есть два однодневных поста – 11 и 27 сентября.

1 сентября

Верующие чествуют мученика Андрея Стратилата и еще 2593-х мучеников. Эти римские воины пострадали за свою веру в начале 4-го века. Также 1 сентября вспоминают святителя Питирима. 

2 сентября

В четверг православные вспоминают пророка Самуила.

3 сентября

В этот день принято чтить память апостола от 70-ти Фаддея, святой Вассы и троих ее сыновей – Феогния, Агапия и Писта, а также преподобного Авраамия Смоленского.

4 сентября

В субботу принято молиться мученикам Агафонику, Зотику, Феопрепию (Боголепу), Акиндину, Севериану и Зинону.

5 сентября

Последний из дней попразднства Успения Пресвятой Богородицы. 5 сентября православные совершают тожественное шествие.

6 сентября

День чествования преподобного Арсения Комельского и священномученика Евтихия, который учился у апостола Иоанна Богослова. В этот день были перенесены мощи святителя Петра, митрополита Московского и всея России.

7 сентября

Верующие вспоминают о перенесении святых мощей апостола Варфоломея. Это случилось в конце 6-го века.

8 сентября

В этот день принято молиться у Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Православные вспоминают мученика Адриана и мученицы Наталии.

9 сентября

Верующие чествуют преподобных Пимена Великого, Кукшу и Пимена Постника.

10 сентября

В пятницу православная церковь чествует преподобномучеников Казанских, которые были расстреляны красноармейцами в 1918 году. Принято вспоминать святых монахов Киево-Печерской Лавры, обитающих в Феодосиевых пещерах.

11 сентября

11 сентября празднуется Усекновение главы Иоанна Предтечи. Верующие соблюдают строгий однодневный пост.

12 сентября

В 1652 году благоверный князь Даниил Московский обрел нетленные святые мощи. Верующие чествуют троих Константинопольских патриархов – Александра, Иоанна Постника и Павла Нового.

13 сентября

В этот день празднуется положение честного Пояса Пресвятой Богородицы, связанное с чудесным исцелением императрицы Зои.

14 сентября

Вторник, 14 сентября, ознаменовывает начало церковного года. Православные чествуют преподобного Симеона Столпника и его мать Марфу Каппадокийскую, а также святых 40 дев и диакона Аммуна.

15 сентября

В этот день вспоминают мучеников Маманта, его отца Феодота и мать Руфину, святителя Иоанна Постника, а также преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

16 сентября

Православные чествуют священномучеников Анфима и Феофила, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицу Домну деву и мученика Евфимия.

17 сентября

В этот день произошло обретение мощей святителя Иоасафа. Принято вспоминать святых Воронежской епархии.

18 сентября     

День памяти пророка Захарии, праведной Елисаветы и преподобномученика Афанасия Брестского. 18 сентября был убит благоверный князь Глеб.

19 сентября

Верующие вспоминают о Михайловом чуде, когда явился Архангел Михаил и спас храм от нападения язычников.

20 сентября

Православные чтят преподобномученика Макария Каневского, преподобного Серапиона Псковского, мученика Созонта Помпеольского (Киликийского) и святителя Иоанна.

21 сентября

Во вторник, 21 сентября, празднуется Рождество Пресвятой Богородицы. Принято молиться Почаевской иконе Божией Матери.

22 сентября

В среду чтят память родителей Пресвятой Богородицы – Акима и Анны. Также вспоминают преподобного Иосифа и мученика Севериана Севастийского.

23 сентября

День памяти преподобных Павла Послушливого, Иоасафа Каменского (более известного как князь Андрей Вологодский), мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

24 сентября

Принято молиться преподобной Феодоре Александрийской Младшей и преподобному Силуану Афонскому.

25 сентября

25 сентября были перенесены мощи праведного Симеона Верхотурского. Последний день многодневного праздника в честь рождения Девы Марии.

26 сентября

Православная церковь вспоминает, как в 335 году произошло торжественное освещение храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

27 сентября

В этот день отмечается великий праздник – Воздвижение Креста Господня. Он установлен в честь обретения святой Еленой Животворящего Креста. Православные соблюдают однодневный пост.

28 сентября

День памяти великомученика Никиты Готфского.

29 сентября

Православные чтят память великомученицы Евфимии Всехвальной и святителя Киприана.

30 сентября

В четверг верующие отмечают День Веры, Надежды и Любви, посвященный мученицам, пострадавшим за свою веру в Италии. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на сентябрь 2021 года для всех знаков зодиака. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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