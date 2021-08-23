20 шагов к процветанию: бизнесмен Дмитрий Давыдов предложил 20 идей для улучшения жизни россиян

20 шагов к процветанию: бизнесмен Дмитрий Давыдов предложил 20 идей для улучшения жизни россиян
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Большинство инициатив уже дали успешный результат в других странах

Россия должна воспользоваться лучшими мировыми практиками для более быстрого экономического роста и повышения качества жизни граждан. В этом убежден предприниматель Дмитрий Давыдов. Он проанализировал наиболее эффективные реформы в разных странах и составил перечень мер, которые рекомендует незамедлительно внедрить в России.

Свои инициативы Давыдов подробно описал на сайте 20idei.ru. В частности, он предлагает воспользоваться мировым опытом по переработке мусора. Например, в Швейцарии с 2000 года запрещена организация свалок, поэтому отходы можно только отправлять на переработку, а оставшееся сжигать, получая тепло и электроэнергию. В итоге это приносит и экологическую, и экономическую пользу.

Еще одна идея заключается в том, чтобы позволить гражданам платить за скорость оказания госуслуг. Хочет человек получить паспорт за 2-3 дня – пусть платит по повышенному тарифу, не хочет или не может – получит документ в установленный двухнедельный срок.

Проблему с пробками в мегаполисе предприниматель предлагает решать с помощью специального сбора с автомобилистов, которые выезжают на личном транспорте в час пик. Это, с одной стороны, позволит пополнить бюджет города, с другой – приучит водителей планировать свои дела в зависимости от дорожного трафика и пользоваться общественным транспортом.

По мнению Давыдова, реализация этих и других идей пойдет во благо как государству, так и гражданам России. Бизнесмен, кстати, уже пытался привлечь внимание властей к своим инициативам, еще в 2016 году он обращался в профильные ведомства и даже администрацию президента, но не получил должного отклика.

Между тем предложения не утратили своей актуальности. Напротив, после удара, который нанесла экономикам пандемия коронавируса, именно эти идеи способны эффективно вывести страну к росту и процветанию, убежден активист. Он подчеркивает, что не преследует никаких политических целей – его заботит исключительно польза для России.  

"Когда я говорю про поддержку со стороны государства, я не имею ввиду финансовую помощь. Мой проект не требует финансирования из государственного бюджета. Наоборот, он предлагает многочисленные возможности того, каким образом можно пополнить казну, но при этом использовать лишь интеллектуальный потенциал и уже существующие механизмы и институты",

приводит "РГ" слова Дмитрия Давыдова.

Источник: 20idei.ru
Николай ВИКТОРОВ
Гость283783
Пожаловаться Ответить
Нашелся тут умник какой-то...Как улучшить свою жизнь-хорошо знает Собянин,да и Медведев тоже.И другие чиновники...
1
новости партнеров

Захарова описала отношение Запада к перевороту в Афганистане русской пословицей о дураках

Официальный представитель МИД РФ дала США и ЕС совет

"Вытащите этого дурака из Белого дома": британцы обсуждают фото повесившего голову Байдена

Кадр сделали на скандальной пресс-конференции, посвященной перевороту в Афганистане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей