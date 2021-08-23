20 шагов к процветанию: бизнесмен Дмитрий Давыдов предложил 20 идей для улучшения жизни россиян

Большинство инициатив уже дали успешный результат в других странах

Россия должна воспользоваться лучшими мировыми практиками для более быстрого экономического роста и повышения качества жизни граждан. В этом убежден предприниматель Дмитрий Давыдов. Он проанализировал наиболее эффективные реформы в разных странах и составил перечень мер, которые рекомендует незамедлительно внедрить в России.

Свои инициативы Давыдов подробно описал на сайте 20idei.ru. В частности, он предлагает воспользоваться мировым опытом по переработке мусора. Например, в Швейцарии с 2000 года запрещена организация свалок, поэтому отходы можно только отправлять на переработку, а оставшееся сжигать, получая тепло и электроэнергию. В итоге это приносит и экологическую, и экономическую пользу.

Еще одна идея заключается в том, чтобы позволить гражданам платить за скорость оказания госуслуг. Хочет человек получить паспорт за 2-3 дня – пусть платит по повышенному тарифу, не хочет или не может – получит документ в установленный двухнедельный срок.

Проблему с пробками в мегаполисе предприниматель предлагает решать с помощью специального сбора с автомобилистов, которые выезжают на личном транспорте в час пик. Это, с одной стороны, позволит пополнить бюджет города, с другой – приучит водителей планировать свои дела в зависимости от дорожного трафика и пользоваться общественным транспортом.

По мнению Давыдова, реализация этих и других идей пойдет во благо как государству, так и гражданам России. Бизнесмен, кстати, уже пытался привлечь внимание властей к своим инициативам, еще в 2016 году он обращался в профильные ведомства и даже администрацию президента, но не получил должного отклика.

Между тем предложения не утратили своей актуальности. Напротив, после удара, который нанесла экономикам пандемия коронавируса, именно эти идеи способны эффективно вывести страну к росту и процветанию, убежден активист. Он подчеркивает, что не преследует никаких политических целей – его заботит исключительно польза для России.

"Когда я говорю про поддержку со стороны государства, я не имею ввиду финансовую помощь. Мой проект не требует финансирования из государственного бюджета. Наоборот, он предлагает многочисленные возможности того, каким образом можно пополнить казну, но при этом использовать лишь интеллектуальный потенциал и уже существующие механизмы и институты",

– приводит "РГ" слова Дмитрия Давыдова.