Президент обсуждал с министром действия адмирала Тихоокеанского флота

Сегодня, 23 августа, Владимир Путин и Сергей Шойгу приняли участие в церемонии установки закладных досок на корветы "Грозный" и "Буйный". Лично высокопоставленые лица на мероприятии не участвовали – за происходящим они наблюдали по видеосвязи.

В какой-то момент политики начали переговариваться между собой, но выключить микрофоны забыли. Участники церемонии слов ни Шойгу, ни Путина не услышали, однако телеканал "Россия 24" случайно выдал звуковую дорожку с президентского канала в эфир. Запись момента приводит радио "Маяк" в своем телеграм-канале.

На кадрах командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц крепил закладную доску к корвету. Глава России и начальник Минобороны в это время решили обсудить, как адмирал стал это делать. Шойгу отметил, что Сергей (так он называет военного – прим. редакции) "хочет по-старинке".

"Молодец! Надёжно чтобы было!", – ответил Владимир Путин.

Напомним, президент во время церемонии дал команду на закладку боевых кораблей сразу на трех верфях ВМФ -в Северодвинске, Комсомольске-на-Амуре и Санкт-Петербурге. Всего было заложено шесть судов: два подводных крейсера стратегического назначения, два корвета и две подводных лодки проекта "Варшавянка".