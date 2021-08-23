Жириновский примет участие в онлайн-голосовании на думских выборах

Политик рассказал о достоинствах такой процедуры

Владимир Жириновский намерен отдать свой голос на сентябрьских выборах в Госдуму, однако сделает он это не с помощью личного присутствия на избирательном участке. Лидер ЛДПР собирается проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Об этом он заявил в эфире "Москва 24".

Политик отметил, что это самый лучший вариант для россиян сделать свой выбор в Думу. Он выразил желание, чтобы в таком избирательном формате поучаствовали как можно больше народа, поскольку тогда не будет создаваться скопление людей на участках, а следовательно – будет более безопасно.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Россияне могут принять в них участие в онлайн-формате, подав заявку для регистрации на дистанционное электронное голосование. В Москве запись открыта со 2 августа, на данный момент зарегистрировано около 800 тысяч участников ДЭГ.