В заполненном афганцами аэропорту Кабула вспыхнул пожар

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Причины возгорания неизвестны

В аэропорту Кабула, где на данный момент находится много афганцев, желающих покинуть страну, начался пожар. Информации о жертвах пока нет.

На записи, которое опубликовали "Известия", отчетливо виден поднимающийся в небо столб дыма. Неизвестно, что стало причиной возгорания.

Напомним, после того, как талибы* пришли к власти, многие жители Афганистана захотели бежать из страны. На территории воздушной гавани уже какой день царит хаос.

Ранее стало известно о том, что движение Талибан* выразило надежду на то, что Россия поможет ему восстановить экономику Афганистана. 

*террористическая организация запрещена на территории России
Источник: Известия ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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