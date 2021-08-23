Россиянам рассказали о снижении цен на красную икру

Продукт охватит рынки центральной части РФ уже в середине осени

Рыбный сезон в 2021 году проходит куда удачнее в сравнении с прошлым годом. По этой причине массовое появление свежей красной икры в магазинах центральных регионов России должно состояться уже в октябре. Цены также должны ненамного упасть.

Как отметил глава "Рыбного союза" Александр Панин, путина в 2020 году оказалась крайне неудачной – рыбы на рынках было очень мало, потому и цены на икру держались на высоком уровне. Власти серьезно взялись за браконьеров, которые зарабатывали на "серых схемах" – это тоже повлияло на цены, передает МИР24.

Таким образом, отметил представитель отрасли, покупатели посчитали продукт дорогостоящим. В 2020 году население приобретало икру лишь по праздникам.


Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Обожремся красной икрой вместо мяса! Ура, товарищи!
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