Партия "Новые люди" провела первый съезд-перфоманс

Манифест зачитали под аккомпанемент симфонического оркестра

Партия "Новые люди" представила свою предвыборную программу для 2,5 тыс. сторонников в здании концерт-холла, решив провести мероприятие в формате перфоманса.

Столь творческий подход был вызван стремлением политической организации уйти от партийных штампов и повсеместных клише. В Центризбирком многие представители "Новых" приезжают на электросамокатах, превращают заседания в красочные события.

Манифест "Новых людей" был зачитан Константином Богомоловым под аккомпанемент симфонического оркестра. В нем упоминается загнивание системы, застрявшей в истории, и важность нового свободного поколения, которое должно прийти на смену и символизировать прогресс.

Комитеты "Новых людей" занимались разработкой своей программы во всех основных отраслях – финальный вариант уместили в тридцати листах. По словам Алексея Нечаева, предложение партии находит отклик среди населения, которое поддерживает простые решения по увеличению зарплат и снижению тарифов, а также вопросам с бытовыми трудностями в виде очередей в поликлиниках.

По словам международника Валентина Игнатьева, также выступающего от "Новых людей", программа содержит основные принципы предлагаемого пути развития, который так необходим стране. Лишь базовые ценности в виде демократической формы правления и свобод с единым пространством общего языка могут обеспечить развитие всего мира, полагает спикер.

Юрий Дмитриев, выступающий от партии в Мосгордуму по 37-му округу, заявил, что "Новые люди" ориентируются исключительно на население, сообщив, что основная идея в том, что "люди важнее".