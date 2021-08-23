Есть несколько важных нюансов

Перед тем, как отправить морковь на длительное хранение, необходимо прибегнуть к некоторым важным действиям. Речь прежде всего идет об обрезке. Расскажем, что сделать с плодами, чтобы они не испортились и пролежали долго.

Правила подготовки моркови к длительному хранению

Многие срезают ботву моркови только после того, как помоют и просушат корнеплоды. Однако опытные огородники советуют делать это сразу после извлечения урожая из почвы. Дело в том, что чем дольше морковь находится с зеленой массой, тем больше влаги она отдает ботве.

Еще один важный нюанс связан с правильной обрезкой. Необходимо удалить не только ботву, но и до одного сантиметра самого плода. Во-первых, благодаря этому морковь не будет прорастать и отдавать все питательные вещества на "рождение" новой зелени. Во-вторых, часто плечики культуры становятся зелеными и горькими по вкусу. Избавившись от них сейчас, вы упростите себе жизнь в процессе готовки.

Чтобы исключить риск возникновения грибка, места среза крайне важно обработать. Отличным вариантом считается зола. Просто погрузите корнеплоды в минеральный остаток на пару секунд, после чего оставьте их сушиться.

Благодаря всем вышеперечисленным действиям морковь будет храниться дольше, радуя вас своим вкусом.

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