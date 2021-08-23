Ректор МГЮА: акция "Миллион призов" - абсолютно законный социальный проект

Программа входит в число поощрительных мер, нацеленных на оказание безопасности для граждан

Акция "Миллион призов – #ВыбираемВместе", в которой принимают участие на основании дистанционного электронного голосования, является абсолютно законной программой по оказанию социальной поддержки. Такое заявление сделал ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев.

Юрист указал, что речь идет о легальном мероприятии – "Миллион призов" входит в перечень программ по соцподдержке для незащищенных граждан во время пандемии.

Блажеев также указал, что к настоящему времени ситуация с коронавирусом в России относительно стабилизировалась, однако риски сохраняются. Каждый потенциальный посетитель избирательного участка рискует подхватить инфекцию, а программа ориентирована на обеспечение безопасности граждан в период голосования.

"В этом и заключается смысл этого проекта, с моей точки зрения", – высказался специалист.

Вместе с тем юрист отметил, что призами в проекте награждают не за голоса за определенного кандидата, а за принятие участия. При этом программу не назвать "лотереей" – подобные признаки у акции отсутствуют.

Как отмечает источник, акция "Миллион призов" введена в качестве стимулирующей меры для повышения гражданской активности среди населения, которое входит в число участников дистанционного электронного голосования. Инициатива поступила от Московской торгово-промышленной палаты.

В период с 17 по 19 сентября в Московской городской думе состоятся выборы по двум округам, а также голосование за мундепов в Щукино – процедура пройдет параллельно с выборами в Государственную думу. Регистрация на ДЭГ завершится 13 сентября.