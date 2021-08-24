После многочасовых споров турист был вынужден подчиниться местным правилам

Этим летом Турция распахнула свои объятия для российских туристов, которые охотно бронировали туры. Казалось, что все особенности отдыха на средиземноморском побережье всем давно известны, но некоторым путешественникам пришлось столкнуться с относительно новым правилом, которое может заметно испортить впечатление от отпуска.

Так случилось с россиянином, который полетел в Турцию вместе с 11-летним сыном. Мужчина заранее забронировал трехместный номер, объяснив, что его супруга прилетит неделей позже.

Уже на этапе бронирования возникли проблемы. Система не хотела заселять в один номер двух мужчин. Даже при условии, что это отец и его несовершеннолетний сын. Положение спас звонок в сам отель, где пообещали, что неприятностей при заселении не будет, но мальчика нужно оформить как Mrs.

Долетели туристы без проблем, но уже в самой гостинице начались очередные трудности. Отца и сына отказались заселять в один номер, предложив поселить 11-летнего ребенка отдельно.

Попытки договориться длились около четырех часов, но оказались безуспешны. Тогда россиянин забронировал еще один номер на неделю, чтобы подождать прилета супруги.

"Естественно, мы с сыном жили в одном номере, но мне пришлось переплатить",

– добавил автор отзыва.

В отеле же объяснили, что новые правила связаны с тем, что, как правило, мужчины, которые прилетают на отдых без женщин, активно пользуются системой All Inclusive, не ограничивая себя в алкогольных напитках. Также такая мера призвана предотвратить шум ночью. Виновниками вечеринок, которые мешают другим отдыхающим, тоже, как показывает практика, являются представители сильного пола.

На этом проблемы не закончились. Обманули россиян и на экскурсии. Семья отправилась на прогулку по яхте. Обещания были красочными: дельфины, черепахи, рыбалка. И обед, конечно же. Но морских обитателей туристы не встретили, а кормили их тем, что удалось поймать на рыбалке. Улов был не самым удачным, поэтому они остались голодными. Докупить на яхте тоже ничего было нельзя. "Не кормили ничем! Только пиво и кола", – посетовал глава семьи.

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